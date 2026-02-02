Le rendez-vous des amateurs de patrimoine architectural revient en mars à Bruxelles

Le rendez-vous annuel des amateurs et amatrices d’Art nouveau, d’Art Déco et de modernisme revient au mois de mars durant trois week-ends (14-15, 21-22 et 28-29) en Région bruxelloise. Au programme : une soixantaine de visites d’intérieurs, avec 12 nouveautés, une cinquantaine de parcours guidés pour sillonner la capitale sous le prisme de l’architecture et du patrimoine, des activités inclusives et adaptées à différents handicaps, des conférences inédites et une visite de chantier de restauration, entre autres.

Outre les classiques, tels que le musée des instruments de musique, la basilique nationale du Sacré-Cœur, la maison Hannon ou la villa Empain, pourront être visitées des “pépites” jamais ouvertes au public du Banad Festival.

“Parmi les nouveautés jamais ouvertes dans le cadre du Banad, la villa Berteaux et les maisons Barbier, Coppens, Dotremont, Gombert et des Terrasses font partie d’une formidable sélection moderniste, tandis que la villa des Hêtres, la maison Van Keirsbilck et la Fondation universitaire relèvent de l’Art Déco”, présente l’organisation.

Ces bâtiments emblématiques ouvriront leurs portes “selon une répartition de 50% d’Art nouveau, 35% d’Art Déco et 15% de modernisme”.

Menées par des guides professionnels et proposées en plusieurs langues, ces visites offriront l’opportunité, tant aux néophytes qu’aux passionnés, de mieux appréhender le style architectural et l’état de conservation de ces lieux d’exception, de comprendre leur histoire, et d’en apprécier les multiples qualités.

Le programme de ce rendez-vous des amoureux de patrimoine architectural est accessible en ligne, sur le site dédié à l’événement.

Belga