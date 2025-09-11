Le relais mixte belge d’athlétisme du 4x400m dévoile son nouveau nom : les “Belgian Waffles”

Sans nom de baptême depuis sa création en 2019, le relais mixte belge d’athlétisme du 4x400m a annoncé avoir choisi officiellement de s’appeler les “Belgian Waffles ” (gaufres). L’annonce a été faite jeudi à Tokyo à deux jours du début des championnats du monde, par Bram Peters, le coordonateur des relais belges.

“Il y a eu beaucoup de discussion entre nous, et un vote très serré 8-8, mais mon vote ne compte pas“, a précisé le Néerlandais, “et donc les Waffles ont été choisis 8-7 aux dépens des Phoenix“.

Ils/elles viennent compléter les Tornados (4×400 masculin), Cheetahs (4×400 féminin), Rockets (4×100 féminin) et Falcons (4×100 masculin), tous présents à Tokyo.

Les Waffles ouvriront vendredi matin (4h55 belges) la compétition des 46 Belges présents, un nombre record, à l’occasion de cette 20e édition des Mondiaux en plein air.

En dehors de l’anecdote, le patron des relais belges est demeuré plutôt avare d’information. “Ne me demandez pas la composition du relais, je ne la communiquerai que lors de l’échauffement. Il y a un jeu tactique. Beaucoup dépendra de ce que feront les autres équipes. Le lendemain (dimanche 14) débutent les séries du 400 individuel (messieurs et dames), certains privilégieront l’individuel.”

Comme aux Jeux, un seul changement sera autorisé entre les séries et la finale qui conclut la soirée (22h20/15h20 belges).

Alexander Doom, le champion d’Europe du 400m, concerné par l’individuel le lendemain reconnaissait: “Ce n’est évidemment pas le scénario idéal. Mais dans le 400m, nous sommes habitués à avoir des entraînements et des courses difficiles, on va gérer.”

Imke Vervaet, devenue la N.1 belge sur le tour de piste cette saison, résumait le sentiment général des Waffles: ” Nous sommes aussi forts que l’an dernier (à Paris aux JO, 4e NDLR). Nous devons viser la médaille, c’est possible, mais il faudra aller la chercher“.

Belga – Photo : Belga