Le refus d’inscription d’une élève de 18 ans révèle une “erreur technique” dans la circulaire envoyée aux écoles

La circulaire envoyée aux écoles pour baliser la rentrée scolaire 2025-2026 contient une erreur technique dans le volet portant sur les nouvelles dispositions de refus d’inscription d’élèves majeurs en décrochage en 3e ou 4e année, a indiqué mercredi le cabinet de la ministre de l’Education, Valérie Glatigny (MR).

Mardi, l’association Infor Jeunes Laeken s’était inquiétée du refus d’inscription d’une élève de tout juste 18 ans en 4e année de secondaire au motif qu’elle avait été élève libre une partie de l’année précédente. L’école en question appuyait sa décision sur la circulaire 9566 envoyée avant la rentrée à toutes les écoles de la FWB.

Sollicité par Belga, le cabinet Glatigny a indiqué mercredi qu’une “erreur technique” s’était glissée dans ladite circulaire.

Le décret balisant la réforme a lui été correctement rédigé. Il précise bien que l’élève doit avoir quitté l’enseignement au moins un an, sans aucune inscription donc. Le cas soulevé par Infor Jeunes Laeken ne correspond dès lors pas à ces conditions, a-t-on précisé de même source.

La réforme décidée par le nouveau gouvernement MR-Engagés prévoit, entre autres dispositions, que les élèves majeurs qui ont décroché une année scolaire au moins ne peuvent plus se réinscrire dans l’enseignement ordinaire en 3e ou 4e. Ceux-ci sont dorénavant invités à se réorienter vers l’enseignement pour adultes.

