Le recteur de la VUB Jan Danckaert souhaite prolonger son mandat : “Il reste encore beaucoup à faire”

Le recteur de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), Jan Danckaert, souhaite se succéder à lui-même à la tête de l’université bruxelloise néerlandophone. Il l’a annoncé lundi lors de la réception du nouvel an de la VUB.

Jan Danckaert a souligné que les établissements d’enseignement supérieur bruxellois sont particulièrement touchés par les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement flamand à l’enseignement supérieur. Pour la VUB, cela se traduit par une restructuration exceptionnelle d’environ 20 millions d’euros.

Nous devrons prendre des mesures qu’aucune autre université n’est prête à prendre“, a déclaré Jan Danckaert. “Elles suscitent, à juste titre, du mécontentement et de l’incertitude parmi le personnel et les étudiants.”

D’après le recteur, la direction de la VUB promet une transparence maximale concernant les coupes budgétaires à venir. “Cela se fera en étroite concertation avec les syndicats.

Jan Danckaert souhaite prolonger son mandat de recteur, qu’il occupe depuis 2022, après avoir occupé le poste de vice-recteur pendant dix ans. “Il reste encore beaucoup à faire. Je veux continuer à m’engager envers notre université humaniste et ses valeurs.”

Belga – Photo : Saskia Vanderstichele/VUB

