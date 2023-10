Le réalisateur bruxellois Adil El Arbi a reçu le prix de la citoyenneté de la Fondation P&V

“Nous considérons Adil El Arbi comme un bâtisseur de ponts entre différentes cultures, entre différentes générations et entre différents groupes de jeunes“, défend le président de P&V, la structure organisatrice, Olivier Servais.

Le choix du lauréat 2023 s’est porté sur Adil El Arbi pour son engagement auprès des jeunes. “Il a su, à travers son parcours, briser le cliché de l’inaccessibilité“, explique la Fondation P&V. “Son travail reflète souvent les expériences et les défis de personnes issues de milieux divers. Sans adopter une approche moralisatrice, il met le doigt sur les plaies de la société“.

Connu pour ses films et séries menés avec Bilall Fallah (Black, Bad Boys III, Ms. Marvel…), Adil El Arbi se dit, lui, opposé à l’idée d’abandonner “sans avoir essayé“. “Qui aurait pensé que deux garçons d’origine marocaine provenant de Belgique réaliseraient Bad Boys? Et pourtant, ils ont réussi. Il faut y croire et travailler. Il faut avoir des compétences techniques, avoir quelque chose à dire et être prêt à persévérer“, a-t-il ajouté.

Permettre à 30 jeunes cinéastes de se lancer

Grâce à cette distinction, il soutiendra un projet de son choix qui cadre avec la mission de la fondation. Il a opté pour la Talent Factory de WJOW, qui permet à un groupe de 30 jeunes cinéastes de se former durant neuf mois afin de produire leurs propres courts-métrages verticaux.

Ce prix de la Fondation P&V, sponsorisé par le groupe d’assurances du même nom, vise depuis 2005 à mettre en lumière “des personnalités qui s’investissent de manière exemplaire pour une société plus ouverte, démocratique et tolérante”. Les frères cinéastes Jean-Pierre et Luc Dardenne, le juge Michel Claise ou l’écrivain Stéphane Hessel garnissent notamment le palmarès.

Dons d’ordinateurs portables

On a appris également que le réalisateur avait fait don 1 000 outils informatique reconditionnés (ordinateurs portables, tablettes, écrans) à l’asbl bruxelloise TADA (ToekomstATELIERdelavenir). De nombreux enfants issus de familles vulnérables pourront en bénéficier par l’intermédiaire de TADA, l’asbl qui a pour objet de lutter contre la fracture numérique.

