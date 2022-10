Le public était au rendez-vous pour la Museum Night Fever, avec plus de 16.000 visiteurs

La Museum Night Fever se tenait ce samedi soir.

Ce sont plus de 16.000 visiteurs qui ont participé à cette quinzième édition de la Museum Night Fever, la nuit des musées de Bruxelles, ce samedi soir. Un signe que “l’engouement pour les musées ne s’essouffle pas” selon les organisateurs, puisque c’est 4.000 noctambules de plus que l’an dernier.

Au total, trente-quatre musées bruxellois, réunis par l’asbl Brussels Museums, participaient à l’événement, permettant de visiter les lieux en dehors des heures d’ouverture habituelles (ici, de 19h à 1h du matin).

► Duplex | Nocturnes, animations, itinéraires : la Museum Night Fever est de retour ce samedi soir (22/10/2022)

Des jeunes, dans trois ou quatre musées

En moyenne, les trois quarts des visiteurs avaient moins de trente-cinq ans, et ont poussé les portes de trois à quatre musées en cours de soirée. Selon le bilan communiqué durant la nuit de samedi et dimanche, cela porte l’affluence à 55.222 visites au total.

Parmi les musées les plus populaires pour cette nouvelle édition, on retrouve le Musée BELvue, consacré à la Belgique et son histoire, qui a enregistré 9.525 visites à lui seul. “Le musée est pour la sixième année consécutive le lieu de prédilection des amateurs de musées pour profiter d’une soirée muséale hors-norme et découvrir les nouveaux talents émergents de la scène bruxelloise et belge en général“, se félicite le musée dans un communiqué. Sur le podium, suivent ensuite la CINEMATEK (3.935 visiteurs) et le Coudenberg (3.516).

La prochaine édition de la Museum Night Fever est d’ores et déjà prévue pour le 21 octobre 2023.

ArBr avec Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Jean-Michel Herbint et Charles Carpreau, avec Stéphanie Mira et Jean-Christophe Pesesse