Hors Cadre – À bord du RV Belgica, le laboratoire flottant

Un nouveau numéro de votre magazine “Hors Cadre“.

Il navigue sur les différentes mers du globe, pour permettre aux scientifiques belges de mener leurs recherches : cette semaine dans Hors Cadre, nous vous embarquons à bord du RV Belgica, le navire océanographique belge. Propriété de l’État, qui l’exploite via sa Politique scientifique BELSPO, ce bateau basé à Zeebruges réalise des dizaines de missions chaque année, afin de mieux connaître notre environnement. Ce bateau navigue ainsi depuis un peu moins de deux ans, baptisé en juillet 2022, en remplacement du précédent Belgica.

Durant plusieurs jours, notre journaliste Arnaud Bruckner a embarqué à bord de ce navire, à l’occasion de la vingt-quatrième mission menée en 2023. Au plus près des scientifiques et du personnel à bord, il vous fait découvrir le quotidien et le travail de Benjamin Van Roozendael, chercheur à l’Institut des Sciences Naturelles, ainsi que celui de Sonia Papili, chercheuse à l’École Royale Militaire. Rencontre également avec Koen Degrendele et Marc Roche, du SPF Économie, ainsi qu’avec le personnel de la Défense et de l’opérateur privé Genavir, en charge de la gestion quotidienne du Belgica.