Une année record pour les musées bruxellois: près de 5 millions de visiteurs en 2023

Les musées bruxellois ont attiré 4.980.000 visiteurs l’année dernière, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022 et une légère hausse comparé à 2019, l’année pré-Covid, a indiqué l’association des musées bruxellois Brussels Museums à l’agence de presse Belga.

Chaque mois de l’année 2023 a battu les records des années précédentes. “Avec des pics significatifs au printemps, en été et à la fin de l’année“, précise Brussels Museums, de nombreux visiteurs belges mais aussi étrangers ayant profité de l’offre muséale dans la capitale.

Cette année faste est en partie due à la (ré)ouverture de plusieurs institutions bruxelloises, telles que la Maison Hannon et l’Hôtel van Eetvelde. Par ailleurs, “l’art nouveau” a servi de fil rouge tout au long de l’année 2023, avec “un succès retentissant“, a déclaré l’association.

Les ventes du Pass Art nouveau ont ainsi triplé par rapport à 2022, drainant 13.300 visiteurs aux expositions. Les ventes du Brussels City Pass Brussels Card ont également dépassé toutes les attentes: quelque 19.742 exemplaires ont été écoulés, contre 18.364 pass en 2022.

Brussels Museums se réjouit de ces résultats particulièrement encourageants. “L’année 2024 s’annonce tout aussi passionnante, puisque Bruxelles et les musées bruxellois fêteront alors la présidence belge du Conseil de l’Union européenne et le centenaire du surréalisme“, conclut l’asbl dans un communiqué de presse.

L’association Brussels Museums réunit plus de 120 musées bruxellois. Depuis 25 ans, elle relie, ouvre et promeut les musées et centres d’art via des initiatives comme Museum Night Fever, les Nocturnes ou encore le programme Open Museum qui oeuvre à des espaces plus inclusifs.

Belga – Photo : Belga image/MARISE GHYSELINGS