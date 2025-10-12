Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le PTB ne se sent pas visé par les critiques de la N-VA sur la polarisation

“S’il y a bien quelqu’un qui polarise, c’est (le Premier ministre) Bart De Wever, mais je ne dirais jamais qu’il est responsable de la violence dans la société”, a déclaré Raoul Hedebouw dimanche sur le plateau du Zevende Dag (VRT).

Le président du PTB Raoul Hedebouw ne se sent pas concerné par les critiques de la N-VA selon lesquelles son parti favoriserait la polarisation et la violence. Après l’attentat déjoué jeudi contre des responsables politiques, la présidente de la N-VA, Valerie Van Peel, avait accusé non seulement les extrémistes religieux, mais aussi l’extrême gauche et l’extrême droite, d’accentuer la polarisation et de créer des situations dangereuses. Elle a cité le PTB et le Vlaams Belang.

Mais pour Raoul Hedebouw, sa collègue de la N-VA abuse de la situation. “Ce qui arrive à Bart De Wever est grave et absolument inacceptable”, a-t-il déclaré. “Mais quel est le lien entre l’opposition et le djihadisme ? Je respecte Bart De Wever. Nous débattons avec force, mais sur le terrain des idées. Je revendique le droit d’avoir une critique radicale”

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

12 octobre 2025 - 13h50
Modifié le 12 octobre 2025 - 13h50
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

Aucun concours pour l'instant

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales