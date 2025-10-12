Le PTB ne se sent pas visé par les critiques de la N-VA sur la polarisation

“S’il y a bien quelqu’un qui polarise, c’est (le Premier ministre) Bart De Wever, mais je ne dirais jamais qu’il est responsable de la violence dans la société”, a déclaré Raoul Hedebouw dimanche sur le plateau du Zevende Dag (VRT).

Le président du PTB Raoul Hedebouw ne se sent pas concerné par les critiques de la N-VA selon lesquelles son parti favoriserait la polarisation et la violence. Après l’attentat déjoué jeudi contre des responsables politiques, la présidente de la N-VA, Valerie Van Peel, avait accusé non seulement les extrémistes religieux, mais aussi l’extrême gauche et l’extrême droite, d’accentuer la polarisation et de créer des situations dangereuses. Elle a cité le PTB et le Vlaams Belang.

Mais pour Raoul Hedebouw, sa collègue de la N-VA abuse de la situation. “Ce qui arrive à Bart De Wever est grave et absolument inacceptable”, a-t-il déclaré. “Mais quel est le lien entre l’opposition et le djihadisme ? Je respecte Bart De Wever. Nous débattons avec force, mais sur le terrain des idées. Je revendique le droit d’avoir une critique radicale”

Belga