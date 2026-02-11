Le PTB ne regrette pas de ne pas participer au conclave : “Le MR veut former une Arizona bis”

Nabil Boukili était au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

Le MR, le PS, les Engagés côté francophone et Groen, Vooruit, le CD&V et Anders côté flamand. Un conclave sans la N-VA. Et sans le PTB. Ce mercredi matin, Nabil Boukili est revenu sur l’absence de son parti au conclave organisé par Georges-Louis Bouchez. “Je vois que le MR n’a pas envie de discuter avec le PTB depuis le début. Pourtant, nous avons été constructifs à chaque fois qu’on était autour de la table.”

Regrette-t-il cette décision ? “Avec un MR qui va imposer un Arizona Bis, cela ne peut pas fonctionner. Cela va asphyxier”, a-t-il assuré. “Nous avons deux visions totalement opposées pour Bruxelles.” Pour le PTB, la solution n’est pas encore trouvée non plus. “Ce n’est pas qu’un blocage d’égo”, rappelle-t-il. “C’est surtout un blocage politique qui résulte de ces deux visions opposées. C’est une question politique.”

S’il n’est pas autour de la table, c’est aussi et surtout parce que le parti d’extrême gauche refuse d’économiser près d’un milliard d’euros. “Nous voulons aussi faire des économies, mais le problème de Bruxelles, c’est son sous-financement. Pour les Bruxellois, il faut des solutions structurelles. Je pense qu’il faut un refinancement de Bruxelles par le Fédéral.”

Une chose est certaine, si une solution est trouvée après les négociations, le PTB se trouvera dans l’opposition. “Il faudra aussi voir ce qui sortira de ces négociations.”

