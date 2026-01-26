Le PTB lance une enquête pour mesurer la charge de travail des enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le PTB a décidé de lancer sa propre enquête pour mesurer la charge de travail des enseignants, indique le parti lundi dans un communiqué.

L’objectif est de “rendre visible la charge de travail réelle des profs“, alors que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles entend augmenter de deux heures par semaine le temps de travail en classe des profs du secondaire supérieur.

La communication du parti communiste intervient au lendemain d’une manifestation pour l’avenir de l’école à laquelle ont participé entre 6.500 et 8.000 personnes.

En décembre dernier, le PTB avait déposé une résolution pour qu’une étude concrète du temps de travail des enseignants soit réalisée comme cela a été fait en Flandre, rappelle le parti de gauche radicale.

“L’étude de la VUB menée auprès de 8.000 enseignants montre que le temps de travail réel des profs est de 42,6 heures par semaine“, a indiqué la cheffe de groupe PTB à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Amandine Pavet, citée dans le communiqué.

Pour le PTB, augmenter de 10% la charge de travail des profs du secondaire supérieur, comme le veut la ministre Valérie Glatigny (MR), est un “mauvais calcul”, car cela risque de faire perdre des emplois et de dégoûter les enseignants du métier.

“Au final, ce sont les élèves qui en paieront le prix“, affirme Amandine Pavet.

Les résultats de l’enquête doivent être publiés avant le vote de la mesure au printemps, a précisé le PTB, qui espère récolter plusieurs milliers de réponses. Les enseignants de tous les niveaux peuvent participer à l’enquête, de la maternelle au supérieur.

