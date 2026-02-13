Le PTB dénonce déjà “Un gouvernement bruxellois d’austérité”

“Couper un milliard, c’est potentiellement couper dans le logement accessible, dans le fonctionnement de la Stib, dans les services publics et dans le tissu associatif bruxellois“, craint la cheffe de file Françoise De Smedt. “Les habitants de Bruxelles paient déjà aujourd’hui le prix des coupes faites en 2025. Ils ne doivent pas payer encore une fois le fait que Bruxelles est surtout définancée depuis des années.“

Le PTB, qui sera le premier groupe d’opposition au Parlement bruxellois, souligne que la réduction du déficit pourrait également passer par des hausses de tarifs ou des nouvelles taxes : “Ce qui est annoncé pour l’instant, ce ne sont que les “bonnes nouvelles”, l’arbre qui cache la forêt, comme l’augmentation de la prime Be home, ou encore la réduction de l’IPP. Mais où va être pris cet argent ? Au détriment de quoi ?“, s’interroge-t-elle.

Selon le PTB, “il existe des alternatives ambitieuses et crédibles pour renforcer les recettes sans frapper les travailleurs bruxellois et leurs familles. Nous ne lâcherons rien”.

Belga