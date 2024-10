Le PS franchirait une ligne rouge s’il s’allie avec le PTB, avertit le MR : “De tels accords ne pourraient rester sans conséquence”

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a mis en garde mercredi le PS s’il nouait des alliances avec le PTB.

Des négociations se sont ouvertes à Molenbeek entre le PS et le PTB en vue de former une majorité communale. Des pourparlers sont également en cours à Forest et ne sont pas à exclure à Schaerbeek au vu de l’imbroglio politique dans la Cité des ânes. A Herstal, le PS a mené des consultations avec le MR et le PTB et devrait décider sous avec quel parti il ouvre des négociations.

“Si le PS devait s’associer au PTB, il franchirait une ligne rouge aux yeux de tous les démocrates. On ne peut donner les clés de la gestion publique à des gens qui soutiennent des régimes totalitaires et violent des principes démocratiques majeurs. Une alliance avec les communistes c’est par ailleurs la certitude d’une faillite financière pour la commune concernée. Le PS dans son électoralisme doit arrêter cette course folle qui nous conduit dans le précipice. De tels accords ne pourraient rester sans conséquence dans le champ politique belge“, a déclaré M. Bouchez sur X sans préciser quelles étaient ces conséquences.

