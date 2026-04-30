Le propriétaire sud-coréen de la Tour des Finances à Bruxelles en mauvaise posture

Le fonds immobilier sud-coréen JR Global REIT a demandé lundi, devant le tribunal de Séoul, à bénéficier d’une protection contre ses créanciers, après s’être révélé incapable de rembourser 40 milliards de wons (soit environ 23 millions d’euros) de dettes à court terme. Ce fonds est notamment propriétaire de la Tour des Finances à Bruxelles, rapportent mercredi L’Echo et De Tijd.

Cette situation a provoqué l’émoi en Corée du Sud. Il faut dire que c’est la première fois qu’un fonds immobilier coté en bourse se retrouve en défaut de paiement. Les titres de créance de la société ont entre-temps été déclassés au rang de ‘junk grade‘, c’est-à-dire de ‘titres pourris‘.

La Corée du Sud pointe du doigt la Belgique comme principale cause de ce défaut de paiement. La Tour des Finances, le plus haut – et le plus cher – immeuble de bureaux de la capitale où travaillent des fonctionnaires du SPF Finances, est en effet l’un des principaux actifs du fonds immobilier. Celui-ci l’avait acheté juste avant la crise du coronavirus pour 1,2 milliard d’euros, mais depuis la pandémie, l’immobilier de bureau a considérablement perdu de la valeur.

Selon les quotidiens, la Tour des Finances pourrait être cédée, une vente éventuelle qui se ferait probablement à forte décote. La vente de la Tour en 2020 avait déjà jeté le discrédit sur le gouvernement Verhofstadt qui, au début des années 2000, avait vendu plusieurs bâtiments publics pour une somme relativement modique mais les louait ensuite à un prix élevé, dans le cadre d’opérations dites de “sale-and-lease-back”.

Belga