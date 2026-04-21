Le projet de rénovation du site D’Ieteren à Ixelles entre dans une phase décisive

Environ 80 personnes ont assisté lundi soir à la présentation du projet 50RM, prévu sur le site D’Ieteren, au 50 rue du Mail à Ixelles. Le restaurant envisagé a particulièrement retenu l’attention des riverains, qui craignent des nuisances.

Cette séance d’information s’est tenue dans le cadre de l’enquête publique ouverte le 26 mars et qui se termine vendredi. Le projet porte sur la revalorisation d’un site d’environ 58.600 m² au total et prévoit la restructuration du complexe sans augmentation de gabarit. Il vise le redéveloppement de bureaux, de commerces, de grand commerce spécialisé et d’activités productives, avec une réduction du nombre d’emplacements automobiles.

Le groupe D’Ieteren avait décidé dès 2016 de maintenir et de rénover son siège sur ce site historique d’Ixelles, mais plusieurs années ont été nécessaires pour affiner le projet. La demande de permis a finalement été déposée en juin 2025, marquant une étape-clé dans ce dossier de longue haleine.

L’activité automobile actuelle, qui voyait passer quotidiennement jusqu’à 600 véhicules pour leur entretien, va disparaître, tout comme la station-essence Total. Le projet prévoit davantage de verdure et une ouverture accrue du site vers le quartier, dans une logique de mixité des fonctions. Un restaurant pouvant accueillir jusqu’à 200 couverts par soir est notamment envisagé, aux côtés de nouveaux commerces en rez-de-chaussée.

C’est justement ce restaurant qui a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs riverains ont dit craindre une augmentation du bruit, des odeurs, des livraisons et de la circulation, dans un quartier déjà fortement marqué par l’activité horeca. “On subit déjà les nuisances de nombreux établissements”, a ainsi relevé un habitant. D’autres ont pointé l’impact cumulé des futurs commerces et du restaurant sur la qualité de vie.

Le futur chantier a également alimenté les inquiétudes. Une fois le permis octroyé et les travaux lancés, les porteurs du projet estiment qu’il faudra entre trois ans et trois ans et demi pour mener les travaux à bien. Dans ce contexte, un riverain a proposé la mise en place d’une structure de coordination entre habitants et porteurs du projet afin d’assurer un suivi du chantier. Cette demande a reçu un accueil favorable de la part des responsables présents.

L’échevine de l’Urbanisme, Julie de Groote (Les Engagés), a tenu à rassurer sur l’ampleur du projet. “Il s’agit de changements d’affectation, mais pas de transformation du gabarit”, a-t-elle souligné, insistant sur le respect du bâtiment existant et de son intégration urbaine, contrairement aux craintes de certains.

Le bourgmestre Romain De Reusme (PS) a, pour sa part, salué “le choix délibéré de conserver le siège historique à Ixelles”, estimant qu’il s’agit d'”un projet qui permet de diminuer les nuisances d’une activité automobile dans le quartier”. Il a toutefois reconnu que “des améliorations sont encore attendues”, notamment au regard des préoccupations exprimées par les riverains.

La commission de concertation est prévue le 13 mai. La décision sur l’octroi ou non du permis suivra.

Belga