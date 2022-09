Le projet de programme du Contrat de rénovation urbaine “Autour de la Gare du Midi” est approuvé

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé, ce jeudi 15 septembre, le projet de programme de base du Contrat de rénovation urbaine dans les quartiers situés autour de la gare du Midi, surnommé CRU 7. Une enquête publique sera bientôt ouverte.

Le Contrat de rénovation urbaine “Autour de la Gare du Midi” continue son bout de chemin. Élaboré en avril 2021, il vient d’être approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Une enquête publique sera lancée au mois d’octobre, et le projet devrait être définitivement approuvé au printemps 2023. Le plan s’étale sur trois communes : Saint-Gilles, Anderlecht et la Ville de Bruxelles.

Ce projet aura pour ambition de créer davantage de logements, des équipements publics ainsi qu’un espace d’accueil et d’hébergement pour les MENA (mineurs étrangers non accompagnés). Le but est aussi d’améliorer et de requalifier des espaces publics, notamment l’esplanade de l’Europe, la rue Couverte et les espaces actuellement utilisés pour les excavations du chantier du métro 3. Un nouveau parc sera également créé au niveau de la rue des Vétérinaires et la rue des Deux Gares.

Par la mise en place de ce projet global, les responsables politiques espèrent également pouvoir augmenter l’accès au soin, l’accès au sport ainsi que développer l’économie locale.

► Lire aussi | Un nouveau contrat de rénovation urbaine “Stephenson – Reine” entre Bruxelles et Schaerbeek

Les principaux axes concernés seront : la gare du Midi, les Quadrilatères, le carrefour Stalingrad/Poincaré/esplanade de l’Europe ainsi que les voiries Vétérinaires/France/Bara.

Le CRU 7 financera de ce fait certains projets du Plan d’Aménagement Directeur (PAD) “Midi”.

Le programme global est évalué à près de 68,5 millions d’euros et comprend une quarantaine d’opérations. Le Contrat de rénovation urbaine financera le projet à hauteur de 22 millions d’euros. D’après Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autres sources de financement ont déjà été identifiées.

Pour en découvrir davantage sur le Contrat de rénovation urbaine “Autour de la Gare du Midi”, rendez-vous sur le site internet d’Urban.brussels.

E. V. avec Belga – Photo : Google Street View