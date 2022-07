Un nouveau contrat de rénovation urbaine “Stephenson – Reine” entre Bruxelles et Schaerbeek

Un programme sera proposé au printemps 2024.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale a décidé d’élaborer un nouveau contrat de rénovation urbaine (CRU) dans la zone du canal entre Bruxelles et Schaerbeek. Ce contrat “Stephensen – Reine” sera appliqué dans les quartiers du bas de Laeken (voir photo). Un contrat de rénovation urbaine, c’est quoi ? Il s’agit d’un outil qui a pour vocation principale de développer de l’espace public et des infrastructures. Il s’étend sur plusieurs communes et œuvre dans les zones moins favorisées de la Région.

Cité dans un communiqué, le Ministre-Président de la Région bruxelloise explique que« grâce au ce 8ieme contrat de rénovation urbaine, nous allons nous attaquer à une zone qui a peu bénéficié, jusqu’à présent, des avantages de la dynamique de la revitalisation urbaine. Le travail sur l’atténuation des fractures urbaines liées aux voies ferrées, au canal ou encore aux axes de circulation de l’avenue Van Praet et de la Reine sera un défi de taille. Je suis convaincu que nous pourrons bénéficier dans cette zone, d’un morceau de ville mixte et exemplaire. » Des équipes vont désormais travailler sur ce CRU et le programme opérationnel sera présenté au Gouvernement au printemps 2024.

A.Du – Photo : Communiqué de Presse