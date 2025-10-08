Le professeur Walter Sermeus récompensé pour 40 ans d’engagement infirmier

La Croix-Rouge de Belgique a remis, mercredi matin, la prestigieuse Médaille Florence Nightingale au professeur Walter Sermeus, professeur à la Katholieke Universiteit Leuven, lors d’une cérémonie officielle organisée au siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Bruxelles.

Créée en 1912, cette distinction constitue la plus haute reconnaissance internationale qu’un membre du personnel infirmier puisse recevoir. Elle honore le courage, le dévouement et l’esprit d’innovation au service des victimes de conflits armés, de catastrophes ou dans le domaine de la santé publique. Parfois appelée “Prix Nobel des infirmiers”, elle est a été remise pour la 50e fois ce mercredi. Florence Nightingale, à qui la distinction rend hommage, fut au XIXe siècle la pionnière des soins infirmiers modernes et de l’usage des statistiques médicales. Le professeur Walter Sermeus s’est vu distinguer pour plus de 40 ans d’engagement en faveur de la profession infirmière. Visionnaire dans l’organisation des soins, il a contribué à renforcer la reconnaissance du rôle des infirmiers et infirmières au sein du système de santé, notamment par la mise en place du Résumé infirmier minimum (RIM), devenu aujourd’hui les Données infirmières du Résumé hospitalier minimum (DI-RHM). Son approche repose sur une conviction simple: “Des soignants bien accompagnés, soutenus et respectés, ce sont des patients mieux soignés”.

En remettant cette médaille, la Croix-Rouge de Belgique et le CICR ont salué un parcours exemplaire et une vision qui continue d’inspirer les générations de soignants. Le professeur s’est dit très honoré de pouvoir perpétrer l’héritage de Florence Nightingale. La cérémonie s’est tenue au siège bruxellois du CICR, rue d’Arlon, en présence de représentants du monde académique et hospitalier.

Belga