Entre 3 à 5 ans de prison requis contre un employé du greffe pour le détournement de 190.000 euros

Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, a demandé au président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Paul Dhaeyer, de prévoir une peine de 3 à 5 ans d’emprisonnement pour un employé du greffe de justice de paix en aveu du détournement de 190.000 euros, prélevés sur le compte du greffe.

En situation d’addiction aux jeux de hasard, le prévenu est en aveu complet; tant sur le montant détourné que la période infractionnelle. Les premiers prélèvements réalisés sur le compte du greffe de la justice de paix de Jette remontent à 2019. Le prévenu a expliqué vendredi à l’audience qu’il pratiquait les jeux de hasard avant de commencer à détourner régulièrement des sommes.

L’avocate du prévenu, Me Nathalie Gallant, a décrit vendredi la “descente aux enfers du jeu” vécue par son client. Elle a également indiqué qu’il était “honteux au possible” de son acte, notamment par rapport à la Justice en général, affaiblie par un sous-financement chronique.

“Le jeu est une addiction comme les stupéfiants”, a-t-elle rappelé vendredi au président du tribunal, Paul Dhaeyer, qui défend l’ouverture à Bruxelles de chambres spécialisées pour les dossiers de toxicomanie et d’addiction.

Le procureur du Roi a souligné que “les faits sont d’une gravité exceptionnelle”. “Monsieur porte atteinte à l’image et à la dignité de la Justice”, a-t-il insisté, après avoir rappelé que la magistrature avait manifesté le 14 novembre pour demander un refinancement urgent du pouvoir judiciaire.

En plus d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, le parquet requiert le remboursement intégral des 190.000 euros détournés, par un versement sur le compte de la justice de paix de Jette, qui manque de financement pour payer ses greffiers. Le parquet requiert également que le prévenu soit soigné pour son addiction et qu’il atteste d’une recherche d’emploi en dehors de la fonction publique.

Belga