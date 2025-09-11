Le procès de Barbara Mallet, accusée d’avoir tué sa mère avec une paire de ciseaux à Etterbeek, est reporté

Le président de la cour d’assises de Bruxelles, Olivier Leroux, a renvoyé le dossier de Barbara Mallet au procureur général en raison d’un problème de procédure, ce qui va perturber le calendrier du procès de l’accusée qui était initialement prévu du 7 au 17 octobre à Bruxelles. Aucune nouvelle date n’a encore été fixée, indiquent jeudi à Belga les avocates de l’accusée.

Il est ressorti de l’étude du dossier qu’un même magistrat a cumulé deux fonctions pourtant incompatibles. Ce dernier a d’abord siégé en chambre du conseil, soit l’instance qui a prolongé le mandat d’arrêt de Barbara Mallet, pour ensuite siéger en chambre des mises en accusation, soit l’instance qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’assises de Bruxelles. Or, un juge qui a déjà connaissance d’une cause ne peut siéger ensuite en chambre des mises en accusation.

L’avocat général avait soulevé cette incompatibilité lors de l’audience préliminaire du procès d’assises de Barbara Mallet, le jeudi 4 septembre, demandant au président de la cour de se prononcer sur la validité de la procédure. Barbara Mallet doit répondre du meurtre de sa mère, Claudine Parissis, poignardée avec une paire de ciseaux le 12 avril 2021 à Etterbeek.

L’enquête avait rapidement mené à Barbara Mallet, unique suspecte et dernière personne à avoir rendu visite à Claudine Parissis avant le meurtre. Barbara Mallet comparaît libre. La chambre des mises en accusation de Bruxelles a autorisé sa remise en liberté en octobre 2022, en attendant le procès.

