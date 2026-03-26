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Le prix du diesel va enfin baisser à la pompe

Station Essence Diesel Pompe à essence Carburant Voiture - Belga Eric Lalmand

Après avoir atteint un niveau record dimanche, le prix de vente maximum du diesel (B7) baissera de 12,6 centimes vendredi, à 2,163 euros le litre, rapporte le SPF Economie jeudi.

Le gasoil de chauffage H0/H7 diminuera également de 11,4 centimes pour s’établir à un prix maximum de 1,2958 euro le litre pour une commande de moins de 2.000 litres, et de 1,2556 euro pour les commandes plus importantes.

Les prix du pétrole sur les marchés internationaux ont augmenté ces dernières semaines en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Belga

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