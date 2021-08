Le prix des loyers est moins élevé qu’en période pré-Covid à Bruxelles

Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, les montants des loyers sont toujours plus bas en 2021 par rapport à 2019. Mais ils stagnent par rapport à 2020.

D’après le dernier rapport du CIB, la fédération professionnelle des agents immobiliers en Flandre, les prix du marché ont augmenté à l’automne 2020 à la suite du premier confinement. À titre d’exemples, les maisons sont passées d’un loyer de 1.515 € au premier semestre de 2020 à 1.857 € au second, les appartements de 1.101 € à 1.122 € et les studios de 644 € à 633 €.

2021, un premier semestre de stagnation

Si les prix des loyers avaient fortement augmenté durant le deuxième semestre 2020, au premier semestre 2021, les prix ont plutôt stagné. Entre ces deux périodes, ils sont passés de 1.857 € à 1.665 € pour les maisons, de 1.122 € à 1.128 € pour les appartements et de 633 € à 629 € pour les studios.

Une baisse record pour les maisons mitoyennes

Le CIB explique que seulement 6,8 % des locations sont des maisons mitoyennes. C’est la première fois que ce taux baisse sous les 7 % depuis que le CIB analyse les prix du marché. De même que 91 % des locations concernent des logements multifamiliaux tels que les appartements et les studios. Ces préférences s’expliquent par les prix exorbitants au sein de la région de Bruxelles-Capitale.

Des chiffres fortement disparates entre les communes bruxelloises

La commune avec le loyer moyen le plus élevé est Watermael-Boitsfort avec 1.458 € soit pratiquement deux fois plus cher que Laeken, 759 €, qui est la commune la moins chère. Paradoxalement à la moyenne de la région, Watermael-Boitsfort a connu une augmentation de 38 % entre le deuxième semestre 2020 et le premier semestre 2021, soit de 1.052 € à 1.458 €. Un montant qui est également plus élevé par rapport au deuxième semestre 2019 (1.032 €), période pré-covid. Alors que l’évolution de Laeken, comme l’ensemble des communes bruxelloises, a stagné au cours des derniers semestres.

