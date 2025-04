Le prix de l’immobilier augmente à Bruxelles en 2024

Statbel, l’office belge de statistiques, a publié mercredi les chiffres de l’immobilier pour l’année 2024. Le prix des biens wallons est resté stable par rapport à l’année précédente, avec une baisse de 2,8 % pour les appartements. La Région de Bruxelles-Capitale reste la plus chère pour tous les types de logements, avec une hausse des prix.

La Wallonie demeure la région la plus abordable du pays. Le prix médian d’une maison deux ou trois façades est de 175.000 euros, tandis qu’une maison quatre façades coûte 290.000 euros. Ces montants sont identiques à ceux enregistrés en 2022 et 2023. Les appartements affichent une baisse de 5.000 euros par rapport à 2023, avec un prix médian de 175.000 euros, identique à 2022.

Au niveau provincial, le Brabant wallon reste la province la plus chère dans toutes les catégories de biens. À l’inverse, le Hainaut est la moins chère pour les maisons deux ou trois façades et les appartements. Pour les maisons quatre façades, ce sont les provinces de Namur et du Luxembourg qui offrent les prix les plus bas.

En Région bruxelloise, le prix médian d’une maison fermée a augmenté de 1 % pour atteindre 495.000 euros. Les appartements y coûtent désormais 260.000 euros (+1,9 %). Après une forte baisse en 2023, les maisons quatre façades ont retrouvé un prix médian équivalent à celui de 2022, soit 1,1 million d’euros, en hausse de 17,3 %.

Enfin, en Flandre, les prix ont continué à progresser, mais de manière plus modérée : +0,5 % pour une maison deux ou trois façades, +1,2 % pour une maison quatre façades et +2 % pour un appartement. Les prix médians s’établissent respectivement à 300.000, 414.000 et 250.000 euros.

Le prix médian belge pour une maison fermée s’élevait en 2024 à 260.000 euros, contre 370.000 pour une maison ouverte et 243.000 pour un appartement.

La commune de Knokke-Heist est la plus chère de Belgique, tous biens confondus. Les maisons les moins chères se trouvent à Hastière (province de Namur), tandis que les appartements les moins coûteux se situent à La Calamine (province de Liège).

Belga