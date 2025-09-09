Le prince Laurent reconnaît être le père biologique de Clement, fils de Wendy Van Wanten

Le prince Laurent a reconnu être le père biologique d’un jeune homme de 25 ans, Clement Vandenkerckhove, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué transmis à l’agence Belga. Il est le fils d’Iris Vandenkerckhove, plus connue en Flandre sous le pseudonyme de Wendy Van Wanten.

Le Prince explique que cette annonce “est guidée par un sens de bienveillance, dans le respect des personnes concernées. Il est le fruit d’un cheminement commun.” “Par ce communiqué, je reconnais être le père biologique de Clement Vandenkerckhove. Au cours de ces dernières années, nous avons eu des conversations ouvertes et honnêtes à ce sujet. Je demande que cette information soit reçue avec la réserve qu’impose la nature de ce sujet intime. Je ne ferai pas d’autres déclarations et ne donnerai pas d’autres explications à ce sujet.”

Par le passé, de nombreuses spéculations avaient circulé: certains affirmaient que le deuxième enfant de la chanteuse et actrice ostendaise Wendy Van Wanten (de son vrai nom Iris Vandenkerckhove) était issu d’une relation avec le prince Laurent. Clement, aujourd’hui âgé de 25 ans, avait toutefois affirmé en 2021, dans l’émission ‘Het Huis’ sur la VRT, que le frère cadet du roi Philippe n’était pas son père biologique.

Iris et Clement Vandenkerckhove – 30 mars 2013

Ce n’est pas la première fois qu’un membre de la famille royale belge est confronté à une telle situation. En 2020, la cour d’appel de Bruxelles a reconnu Delphine Boël comme fille légitime du roi Albert II, père du prince Laurent. Delphine a obtenu le titre de princesse de Belgique ainsi que le nom de famille de Saxe-Cobourg-Gotha. La reconnaissance de Delphine avait été arrachée au terme d’une longue bataille judiciaire, durant laquelle Albert II avait dû fournir un échantillon ADN.

Le prince Laurent est marié à Claire depuis 2003. Le couple a trois enfants : Louise, Nicolas et Aymeric.

Wendy Van Wanten, une icône médiatique flamande des années 1980-1990

Iris Vandenkerckhove, mieux connue sous son pseudonyme de Wendy Van Wanten, est née en 1960 à Ostende. Ancien mannequin devenu chanteuse et actrice, “Wendy” fut l’un des sex-symbols les plus connus de Flandre dans les années 1980 et 1990. Elle débute sa carrière comme mannequin, apparaissant dans plusieurs magazines de mode et travaillant également à l’étranger. En 1986, elle participe à la célèbre ‘Baccarabeker’, un concours annuel de chansons au casino de Middelkerke, où elle remporte le premier prix individuel dans l’équipe de Johan Verminnen.

Sa percée intervient en 1987 avec l’émission télévisée néerlandaise ‘De PinUp Club’, diffusée sur la chaîne Veronica et également très populaire en Flandre. Sous le personnage de Wendy Van Wanten, elle y tient la rubrique du courrier des lecteurs. Bien que l’émission ait été annulée après quelques années, “Wendy” est lancée. Elle se consacre alors au chant et à la comédie, jouant notamment le rôle de la directrice dans la série comique ‘Meester!’ de Frank Dingenen sur la chaîne flamande VTM.

Dans les années 1990, de persistantes rumeurs laissaient entendre qu’elle aurait eu une liaison avec le prince Laurent. Elle est toujours restée discrète sur ce sujet, mais a confirmé plus tard avoir rencontré le Prince à Paris, en 1995, et avoir partagé “de bons moments” avec lui . En 2006, désormais célibataire, elle cherche un partenaire via l’émission de VTM ‘Wie wordt de man van Wendy?’. Sous les yeux de la Flandre entière, elle tombe amoureuse de Frans Vancoppenolle, qui reste aujourd’hui son compagnon et son manager. Iris est mère de trois enfants: Dylan (41 ans), Clement (25 ans) et Estelle (17 ans). Elle continue de se produire sous le nom de Wendy et participe chaque année à Ostende à la dégustation des premiers harengs.

Le Palais royal ne souhaite pas réagir

Le Palais royal ne souhaite pas réagir à la reconnaissance par le prince Laurent de Clement Vandenkerckhove, fils d’Iris Vandenkerckhove — mieux connue sous le nom de Wendy Van Wanten — comme étant son fils biologique. C’est ce qu’a déclaré un porte-parole du Palais mardi, peu après l’annonce de la nouvelle, à l’agence Belga.

“L’annonce n’a, à ce stade, aucune conséquence sur le plan du droit”

“On peut observer le caractère paisible et concerté de l’annonce, qui est le fruit d’un dialogue apparemment serein entre le père et le fils“, observe d’emblée Vincent Dujardin, professeur d’histoire contemporaine à l’UCLouvain et spécialiste de la famille royale belge, à la suite de la reconnaissance mardi du prince Laurent comme père biologique de Clement.

Cette reconnaissance comme père biologique n’a toutefois, à ce stade, aucune conséquence sur le plan juridique, poursuit le professeur. “C‘est une nouvelle très importante pour les personnes concernées, mais cela n’a pas de conséquence sur le plan du droit à ce stade, puisque le prince Laurent n’est pour l’instant pas le père légal de Clement Vandenkerckhove.” Vincent Dujardin précise donc que le fils d’Iris Vandenkerckhove ne peut pas porter le nom de Saxe-Cobourg ni devenir prince de Belgique.

Le jeune homme pourrait toutefois faire évoluer les choses. “Dans la foulée du dialogue noué avec son père, il peut éventuellement faire évoluer les choses sur le plan juridique et entamer une procédure en ce sens. Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourrait devenir prince de Belgique et porter le nom de Saxe-Cobourg, en tant que petit-fils d’un roi.” En revanche, Clement Vandenkerckhove ne sera jamais dynaste, c’est-à-dire qu’il n’interviendra jamais dans l’ordre de succession au trône.

Avec Belga