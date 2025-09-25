Le premier café pour chiens a ouvert à Bruxelles

Depuis le 4 septembre, Bruxelles accueille son tout premier café pour chiens : le Dogood Café, situé à Ixelles.

Ce lieu unique invite humains et chiens à partager un moment convivial autour de friandises, puppuccinos, boissons artisanales et pâtisseries maison.

Ouvert à tous avec ou sans chien, le café mise sur un concept inclusif et bienveillant, où le bien-être animal et humain est au cœur de l’expérience. Des événements mensuels, des ateliers, et la présence de deux mascottes, Yuna et Isidore, complètent l’ambiance cosy et communautaire. Le lieu est ouvert du jeudi au dimanche. “C’est un pur bonheur, je sens que j’ai trouvé ma voie”, confie un employé.

Pour le gérant, ce lieu était nécessaire à Bruxelles. “Il manquait un lieu où les chiens pouvaient avoir toute la place, et aussi le fait de pouvoir mettre à l’emploi des personnes en situation de handicap dans un concept Horeca”, explique Nicolo Ferro. Et les clients semblent satisfaits. “Ca se passe très bien, mon chien est en train de déguster, il est content. J’ai déjà montré l’endroit à ma mère et elle est fan, je pense qu’on va venir au moins deux fois par semaine”, nous confie un maître heureux.

■ Reportage d’Adeline Bauwin, Joachim Vincent, J. Tassin et Laurence Paciarelli