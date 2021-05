Le pont Sainctelette vers la Basilique fermé : voici les déviations en place

Le pont Sainctelette en direction de la Basilique de Koekelberg a subi des dégâts suite à l’incendie de vendredi : Bruxelles Mobilité doit encore évaluer ces dégâts.

Ne soyez pas surpris si vous vous rendez en direction du nord de Bruxelles depuis la petite ceinture ce lundi : une déviation a été mise en place suite à la fermeture du pont Sainctelette. Une conséquence de l’incendie qui a touché l’intérieur de l’édifice vendredi.

“Un court-circuit dans les gaines de câbles électriques passant par le pont a provoqué un incendie de l’infrastructure. Le pont est endommagé et restera fermé jusqu’à nouvel ordre“, a confirmé à BX1 Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité.



Des analyses sont en cours, et il faudra patienter jusqu’au dimanche 16 mai, au mieux, avant d’en savoir plus sur le planning de réparation de ce pont. En attendant, celui-ci reste fermé à la circulation, même des trams.

En voiture

Bruxelles Mobilité propose donc plusieurs trajets de déviation. Pour le trafic de transit, les automobilistes sont invité à rejoindre le tunnel Léopold II dans les deux sens. Concernant le trafic riverain, en surface, une déviation locale est prévue via le quai de Willebroek, la place des Armateurs et l’avenue du Port.

Le trafic des poids lourds de plus de 3,5 tonnes vers la Basilique est dévié en surface via Laeken.

À pied ou à vélo

Enfin, les cyclistes et piétons sont invité à emprunter à pied le trottoir du pont direction Midi pour poursuivre leur route au-delà du Canal.

En transports en commun

Concernant les trams 51 qui ne peuvent actuellement circuler sur ce pont, ceux-ci sont interrompus entre les arrêts Arts et Métiers et Belgica. Depuis l’arrêt Arts et Métiers, les trams 51 sont déviés vers la Gare de l’Ouest via l’itinéraire de la ligne 82, pour ainsi rejoindre les correspondances de la ligne 6 entre Gare de l’Ouest et Belgica.

Gr.I. avec A.Br. – Photo : Walter Derieuw/Pompiers de Bruxelles