Une fête de quartier place Reine Astrid ce samedi pour la fin du chantier au cœur de Jette

De 11h à 17h ce samedi, une fête de quartier animera la place Reine Astrid pour la fin du chantier du boulevard de Smet de Naeyer, cimetière de Jette et Léon Theodor.

C’est la fin du chantier du boulevard de Smet de Naeyer à Jette. Pour l’occasion, la commune de Jette, Bruxelles Mobilité et la STIB organisent une fête sur la place Reine Astrid, rapportent nos confrères de la DH. Entre fresque participative, fanfare et châteaux gonflables, les festivités sont prévues de 11h à 17h. Un tram déguisé en véhicule historique avec de la musique live circulera tout au long de la fête.

► VOIR AUSSI : Le 147e marché annuel de Jette aura lieu le 26 août, jour de rentrée scolaire

Quels changements pour le cœur de Jette ?

L’objectif des travaux : fluidifier le trafic des transports publics et sécuriser les routes. Mais aussi apporter de la verdure. Pour cela, 169 arbres ont été plantés et un nouvel espace vert a vu le jour.

Bruxelles Mobilité et la STIB ont élargi les trottoirs et aménagé des pistes cyclables séparées au niveau du boulevard de Smet de Naeyer. Le site propre du tram se trouve maintenant sur le côté de la route et non plus au milieu. Par ailleurs, l’intersection du boulevard de Smet de Naeyer et de la rue Jules Lahaye était une zone accidentogène. Le rond-point a alors été transformé en carrefour surélevé pour inciter les automobilistes à redoubler de vigilance.

Du côté de l’arrêt du Cimetière de Jette, quatre lignes de tram sont regroupées. Les voyageurs peuvent désormais monter dans les lignes 19, 51, 62 et 93 à cet endroit.

La rue Léon Theodor n’est pas en reste. Une transformation majeure a bouleversé l’axe principal de la ligne de tram 19. La STIB a remplacé les voies de tram et les a dotées de tapis antivibratoires, diminuant les vibrations et les nuisances sonores. Quant à la ligne 9, les fréquences du tram jusqu’à l’UZ Brussel vont être augmentées.

La Rédaction – Photo : Bruxelles Mobilité