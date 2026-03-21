Le plan Quartier de la Défense validé par le conseil des ministres: tous les quartiers militaires du pays seront rénovés

Le conseil des ministres a validé vendredi le plan Quartier de la Défense qui vise à préparer le département à sa forte croissance d’ici 2040.

Ce projet prévoit la rénovation de tous les quartiers militaires existants du pays ainsi que la création de nouveaux sur le territoire, avec une attention particulière pour les deux Flandre ainsi que le Hainaut.

Plusieurs nouvelles localisations sont ainsi déjà l’étude.

“Afin de protéger notre liberté, notre prospérité, notre bien-être et notre mode de vie, la Défense doit se développer dans les années à venir, pour atteindre 40.000 militaires actifs et 12.500 réservistes en 2040. Ce Plan quartier garantit que l’infrastructure de la Défense sera prête“, commente le ministre de la Défense, Theo Francken (N-VA), cité dans un communiqué.

Certains sites et parcelles seront désignés comme réserve stratégique ou comme offre destinée à l’industrie de la défense et à un “co-use” avec d’autres autorités.

Ce Plan sera mis en œuvre étape par étape et s’inscrit dans le cadre des moyens budgétaires disponibles.

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