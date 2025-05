Le pilote belge Filip Aerts deviendra le nouveau directeur des opérations de Brussels Airlines

Après quatre ans d’absence, un représentant belge retrouve une place dans le top management de Brussels Airlines. Filip Aerts, un pilote passé par la Sabena, deviendra le Chief Operating Officer (COO) à partir du 1er août, a annoncé la compagnie aérienne jeudi.

Le quinquagénaire a débuté sa carrière de pilote chez DAT, filiale de la Sabena. Il occupait dernièrement le poste de manager des opérations aériennes chez Brussels Airlines. Il a toujours gardé sa licence de pilote active et compte bien continuer à le faire dans ses nouvelles fonctions, précise la compagnie. Il succède ici à Tilman Reinshagen qui quitte le groupe Lufthansa “pour d’autres opportunités professionnelles“. Le dernier Belge présent dans le top management de la compagnie était Dieter Vranckx, qui a officié comme CEO jusqu’en février 2021.

Il est désormais directeur commercial du groupe Lufthansa et président de Brussels Airlines. “Je suis fier d’annoncer qu’avec l’arrivée de Filip Aerts au sein du Comité de Direction de Brussels Airlines, nous avons à nouveau un Belge dans nos rangs les plus élevés. Filip a commencé comme jeune copilote sur l’Avro-jet et a gravi les échelons dans différents départements, ce qui lui permet de connaître la compagnie en profondeur“, commente M. Vranckx dans le communiqué.

Belga