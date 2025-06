Saint-Josse : les comptes 2023 sont en mali, selon l’opposition PS

Selon le chef du groupe socialiste, Philippe Boïketé, le résultat à l’exercice propre de l’année 2023 affiche un mali de 3,4 millions d’euros sur un montant total d’un peu plus de 113 millions d’euros.

L’opposition PS de la commune de Saint-Josse conteste l’analyse du bourgmestre de la commune selon qui les comptes de l’année 2023 sont en léger boni de 22.000 euros. Mercredi dernier, le bourgmestre Emir Kir avait annoncé un résultat légèrement positif, en en attribuant le mérite à la poursuite d’une gestion rigoureuse dans un contexte encore marqué par les effets de l’inflation et les besoins accrus pour garantir le bon fonctionnement du CPAS et de la Zone de police et à une bonne gestion des dépenses.

Selon l’opposition PS, le montant positif présenté par le bourgmestre ne provient pas du compte à l’exercice propre mais du cumulé avec les années précédentes, en utilisant le bas de laine communal laissé par l’ex-bourgmestre Jean Demannez. Cette réserve qui comptait plusieurs millions d’euros a à présent fondu comme neige au soleil. Il n’en reste que les 22.000 euros évoqués par le bourgmestre, a déploré mardi Philippe Boïketé.

