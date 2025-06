Élections à Saint-Josse : Emir Kir et Nezahat Namli condamnés à un blâme par le Collège juridictionnel

Le bourgmestre et l’échevine ont utilisé des panneaux publicitaires pendant la campagne. Ils ont également dépassé leur plafond personnel de dépenses électorales.

Le Collège juridictionnel vient de trancher : Emir Kir et Nezahat Namli sont condamnés à un blâme pour des faits remontant aux élections communales de Saint-Josse. Le bourgmestre et l’échevine ont dépassé le plafond de dépenses autorisées (1.250€). Le dépassement sera dès lors déduit de leurs dépenses pour les prochaines élections. Selon le Collège juridictionnel, cette déduction sera de 738€ pour Emir Kir et 292€ pour Nezahat Namli. Cette condamnation fait suite à une plainte déposée par le PS sur les dépenses électorales de la Liste du Bourgmestre.

À noter que la Liste du Bourgmestre avait, elle aussi, porté plainte au sujet des dépenses électorales du PS. Cette plainte a été déclarée recevable, mais non fondée par le Collège juridictionnel.

Philippe Boïketé (PS) nous précise qu’une plainte sera adressée au parquet pour utilisation de panneaux publicitaires par le bourgmestre et l’échevine, ce qui est interdit.

Rédaction – Photo : PS de Saint-Josse