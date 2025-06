Des dispositifs anti-triche jugés discriminatoires par des étudiants à l’ULB

“Légitime de vérifier, tant que la manière reste respectueuse”

“Ce cas n’est pas nouveau. Il est légitime pour les enseignants d’éviter des systèmes de triche. On sait très bien que les montres connectées et écouteurs peuvent être utilisés. Vérifier ce type de dispositif me semble donc répondre à un impératif correct. Mais cela dépend aussi de la manière dont on le communique aux principaux concernés et de comment le contrôle s’opère. Il faut le faire de manière respectueuse et non suspicieuse. Mais oui il est bel et bien légitime de vérifier qu’il n’y a pas de triche lors des examens“, détaille Patrick Charlier, directeur du Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA).

Quant à savoir si une mesure appliquée à tout le monde peut être discriminatoire, le patron de UNIA tient là encore un discours très clair : “Bien sûr. Si on dit à tout le monde de prendre l’escalier, c’est discriminatoire pour les personnes en chaise roulante, alors que la règle est identique. Une règle commune ou égale pour toutes et tous peut par conséquent être discriminante. Tout va dépendre des modalités et circonstances précises“.