Quai d’été : “Cet événement colle désormais mieux à la taille et à la réalité de Bruxelles”

Delphine Houba (PS), échevine du tourisme, des grands événements et du logement à la Ville de Bruxelles, était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans la dernière de la saison de “Bonjour Bruxelles ce vendredi.

Bruxelles va vivre tout cet été au rythme de nombreuses animations. Mais ces activités sont-elles mises en place pour les touristes ou pour les Bruxellois/Bruxelloises ? “Pour les 2 ! C’est très important de continuer de positionner Bruxelles comme une destination de choix. Le tourisme à Bruxelles c’est de l’emploi non délocalisable. Selon les chiffres d’ACTIRIS, nous avons 35.000 personnes qui travaillent tous les jours dans ce secteur. C’est vital pour le tissu socio-économique bruxellois“, explique l’échevine socialiste.

Selon l’élue, le top 5 des touristes proviennent toujours de Wallonie, de Flandre, des pays limitrophes et de l’Espagne aussi. “Il y a également un retour des touristes depuis les Etats-Unis“, pointe-t-elle.

Bruxelles-les-Bains fait peau neuve avec Quai d’été

“C’était important de refaire des activités le long du canal. Et de fournir des animations gratuites aux familles. Nous aurons également une croisière musicale payante“, détaille Delphine Houba. “La zone a énormément changée, le quartier se rénove, il est plus densément peuplé qu’avant. Cet évènement colle désormais plus à la taille et à la réalité de Bruxelles. Nous cherchons constamment un équilibre entre une ville animée attractive et la qualité de vie de nos habitants. C’est pourquoi la formule a été adaptée dans l’espace et le temps“, note-t-elle. Quai d’été sera ouvert du lundi au samedi jusque 22h et le dimanche jusque 20h. Sans oublier plusieurs festivals qui animeront cet été la Capitale.

“Nous soutenons la vie nocturne”

Comment arriver à faire cohabiter la ville qui travaille et celle qui s’amuse ? “La vie nocturne fait partie de notre ADN, on en a besoin et on la soutient. Avec ses acteurs comme le magasin 4 ou le FUZE. L’objectif est d’arriver à concilier ce côté festif sans nuire à la qualité de sommeil des riverains“.

Après le succès des concerts payants en plein air de Neil Young et Jean-Michel Jarre, ce concept est-il appelé à se répéter ? “En effet, l’idée est de relancer complètement l’activité autour de la place des Palais mais aussi à d’autres endroits de la ville comme la place du Congrès, à de Brouckère, place Poelart, au Bockstael, etc…”

Delphine Houba a enfin insisté sur la question du vivre ensemble et la volonté de lutter plus fortement contre l’homophobie et la transphobie. “Notre Ville fait déjà partie d’un réseau refuges pour accueillir des artistes persécutés dans le monde”.

Romuald La Morté