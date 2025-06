Le Roi Philippe se dévoile dans une vidéo adressée aux Belges

À la suite de l’appel lancé par ses enfants sur les réseaux sociaux le 15 avril dernier, jour de son 65e anniversaire, 2 614 personnes issues de tout le pays ont envoyé un message vidéo comprenant une question pour le Roi.

Et c’est aujourd’hui que le Roi Philippe répondra à 35 de ces questions, par le biais d’une vidéo qui sera publiée sur la chaîne YouTube du Palais à 18h. À travers cette opération, le Roi souhaite créer un contact direct avec le Belges et nouer un dialogue, de façon originale, ludique et accessible.

Parmi les questions, “Sera-t-il possible de voir vos oeuvres lors d’une exposition?”. Si le Roi confie qu’il garde généralement ses toiles dans son jardin secret, il offre exceptionnellement la vue de plusieurs d’entre elles. Durant 40 minutes de vidéo, le Roi se dévoile à la première personne, notamment sur son quotidien.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner et Camille Tang Quynh