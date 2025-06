Transformation du rond-point Schuman : la Commission européenne étudie bien la sollicitation bruxelloise

La Commission européenne n’a pas balayé d’un revers de main, comme le Premier ministre Bart De Wever l’invitait à le faire, la demande du gouvernement bruxellois sortant de lui prêter main forte financièrement pour les travaux de transformation du rond-point Schuman, haut lieu des institutions de l’Union Européenne.

La demande est à l’analyse et “nous réagirons en temps voulu”, a répondu l’exécutif européen, interrogé par Belga. La semaine dernière, le ministre-président Rudi Vervoort (PS), la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme Ans Persoons (Vooruit.brussels) ont écrit à cinq institutions de l’UE pour leur demander un coup de pouce financier dans ce projet, en raison de surcoûts que le gouvernement en affaires courantes ne peut plus financer dans l’état actuel des choses.

Le Premier ministre Bart De Wever (N-VA) avait réagi en conseillant à l’Union européenne de ne rien faire. À la Chambre, il avait dénoncé “une véritable honte, une humiliation totale”. “La Région bruxelloise qui va quémander de l’argent pour aménager une place. J’ai dû m’excuser”, avait-il dit, en comparant Bruxelles à un État en faillite.

Devant le Parlement bruxellois, Ans Persoons avait répondu que les institutions européennes elles-mêmes étaient demandeuses du réaménagement du rond-point Schuman en un lieu de rencontre surplombé d’un auvent. Le projet, dont le coût était initialement estimé à 30,2 millions d’euros, serait grevé de 12,4 millions d’euros de plus. En cause : des coûts supplémentaires pour l’espace public (5 millions), pour l’auvent (3,4 millions) et pour la sécurité (4,7 millions), selon une source gouvernementale bruxelloise.

Comme le maître d’ouvrage Beliris travaille avec une enveloppe fermée, les surcoûts seront entièrement à la charge de la Région bruxelloise. Le gouvernement régional en affaires courantes a également demandé à Bernard Quintin (MR), le ministre de tutelle de Beliris, s’il était envisageable d’y réaffecter des montants sous-utilisés du dernier avenant de l’accord de coopération Beliris. Le ministre fédéral n’y a pas encore répondu, mais dit être en train d’analyser la lettre.

Le temps presse: l’adjudication pour l’auvent doit être finalisée pour le 30 juin, sous peine d’une mise à l’arrêt du chantier potentiellement générateur de nouveaux surcoûts. La Commission européenne rappelle qu’elle travaille déjà avec les autorités belges à la rénovation du rond-point Schuman. Le projet est éligible à 17,4 millions d’euros de prêts européens, octroyés sous certaines conditions. L’exécutif européen a déjà versé deux tranches de ce prêt. Il rappelle qu’il reste du temps jusqu’en septembre pour soumettre une nouvelle demande de paiement, pour autant que les “objectifs basés sur la performance” du projet soient atteints avant le 30 août.

