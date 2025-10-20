Le photographe de presse Didier Lebrun expose 35 ans de carrière à Uccle
Du génocide rwandais en 1994 à la libération d’Olivier Vandecasteele en 2023, en passant par le procès de Marc Dutroux et la photo culte de l’ancien Premier ministre Jean-Luc De Haene sur un taureau dans un ranch de Dallas, Didier Lebrun, photographes de presse, expose 50 de ses photos les plus emblématiques à la Maison des Arts d’Uccle et retrace ainsi 35 ans de carrière. Rencontre.
■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Charlotte Pire et Stéphanie Mira