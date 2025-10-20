Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le photographe de presse Didier Lebrun expose 35 ans de carrière à Uccle

Du génocide rwandais en 1994 à la libération d’Olivier Vandecasteele en 2023, en passant par le procès de Marc Dutroux et la photo culte de l’ancien Premier ministre Jean-Luc De Haene sur un taureau dans un ranch de Dallas, Didier Lebrun, photographes de presse, expose 50 de ses photos les plus emblématiques à la Maison des Arts d’Uccle et retrace ainsi 35 ans de carrière. Rencontre.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Charlotte Pire et Stéphanie Mira

Lire aussi :

Partager l'article

20 octobre 2025 - 18h29
Modifié le 20 octobre 2025 - 19h10
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales