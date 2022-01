Le PhotoBrussels Festival, un événement dédié à la photographie

Le PhotoBrussels Festival a ouvert ses portes le 21 janvier et met en avant des expositions des workshops, des conférences et des rencontres autour de la photographie.

Le Festival se situe au Hangar Centre d’art, à Ixelles, et propose une exposition nommé “In the Shadow of Trees” qui rassemble une vingtaine de projets photographiques d’artistes internationaux. Cette exposition a pour but d’alerter sur la place des arbres dans la vie et la survie de l’humanité. Plusieurs artistes sont présents, notamment les lauréats du Prize, que Benjamin Deroche, Yutao Gao et Kíra Krász, qui ont remporté un appel à projets lancé par le Hangar.

Le Festival Tour

Le PhotoBrussels se déploie également dans différents lieux bruxellois à travers un parcours d’expositions photo : le Festival Tour. Des expositions sont organisées dans des musées, des galeries, des centres culturels, des écoles et des librairies.

Le PhotoBrussels Festival se clôturera le 26 mars. Pour plus d’infos, cliquez ici.

► Reportage d’Élodie Fournot