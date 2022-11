Le personnel du quartier opératoire de l’Hôpital des enfants Reine Fabiola en grève

Le personnel du quartier opératoire de l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf) de Bruxelles exige de meilleures conditions de travail et de qualité de soins aux patient. La grève est lancée pour une durée indéterminée, signale la CGSP.

Depuis juillet 2022, les travailleurs du quartier opératoire, de la clinique One day (chirurgie et sortie le même jour) et du réveil de l’Huderf tentent d’interpeller leur direction sur le malaise au sein de l’équipe de soins, rappelle le syndicat socialiste.

Les travailleurs exigent des avancées concrètes en termes de conditions de travail et de qualité de soins aux patients. “Alors que nous venons de traverser une pandémie historique avec des efforts importants de toutes les équipes de soins, les promesses de revalorisation de nos métiers ont été rapidement jetées aux oubliettes“, fustige la CGSP. “La situation est aujourd’hui difficile dans nos hôpitaux, la fatigue, le ras-le-bol, les burn-out sont légion. Alors que tout devrait être mis en place pour maintenir le personnel dans nos institutions de soins publics, il semble que les directions foncent droit dans le mur de la rentabilité au détriment de nos conditions de travail et de la qualité des soins“, conclut le syndicat socialiste.

Le 4 novembre dernier, une assemblée générale avait donné mandat aux organisations syndicales de déposer un préavis de grève à durée illimitée débutant le 15 novembre. Une réunion de conciliation a ensuite eu lieu lundi, à la suite de laquelle s’est tenue une nouvelle AG du personnel hier/mardi.

“Déçus des réponses ou non-réponses de la direction“, les travailleurs du quartier opératoire, de la One day et du réveil de l’Huderf ont décidé de débuter la grève annoncée à partir de ce mercredi à 07h et ce pour une durée indéterminée.

Une réunion avait lieu ce matin avec la direction.

A.V. avec Belga

