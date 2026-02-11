Le permis de conduire gagne à nouveau en popularité chez les jeunes

Le nombre de jeunes qui ont obtenu le permis de conduire a augmenté en 2025, ressort-il mercredi des chiffres du SPF Mobilité. L’année dernière, plus de 100.000 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont réussi leur examen pour le permis B, soit une augmentation de près de 5% par rapport à 2024.

Le confinement en 2020 a entraîné l’interruption des leçons de conduite et des examens de conduite pendant une longue période. Le rattrapage qui a dû être réalisé en 2021 s’observe également dans les chiffres. Cette année-là, 104.000 jeunes ont obtenu leur permis de conduire. Depuis, le nombre de jeunes qui ont tenté de l’obtenir a baissé continuellement, jusqu’en 2025. L’année dernière, plus de jeunes ont passé leur examen de conduite que lors des années précédant la pandémie de covid-19.

Le nombre de jeunes âgés de 18 à 20 avec un permis de conduire était également plus élevé en 2025. Cela signifie que de plus en plus de jeunes entament des leçons de conduite dès qu’ils ont l’âge requis pour conduire. Trois mille jeunes de plus qu’en 2024 avaient un permis à cet âge-là.

De manière plus générale, le nombre de permis de conduire octroyés était plus élevé en 2025 que l’année d’avant. Au total, 122.504 personnes ont obtenu le permis B l’année dernière, soit près de 4% de plus qu’en 2024.

Belga