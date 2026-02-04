Le parquet ouvre une information judiciaire après les révélations sur Ilyas El Omari (Team Fouad Ahidar)

Le parquet ouvre une information judiciaire pour détournement de fonds publics et faux en écriture.

Le député bruxellois Ilyas El Omari (Team Fouad Ahidar), qui utilisait des collaborateurs à des fins privées, intéresse désormais la justice. Selon les informations du journal Le Soir, le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire pour détournement de fonds publics et faux en écriture.

Selon les informations révélées par Bruzz, les employés devaient gérer les factures de l’entreprise du député, effectuer les paiements de sécurité sociale, organiser la vente d’une voiture de la compagnie de taxis, enregistrer les commandes de viande dans les comptes, sous-louer un bien immobilier ou ouvrir des comptes bancaires. Certaines missions demandaient une responsabilité supplémentaire : un employé aurait même dû relancer la boucherie en difficulté d’El Omari, située rue Blaes, en lui trouvant un nouveau gérant.

Un ex-employé du député raconte à nos confrères du Soir qu’il était appelé “à toute heure de la journée, très tôt ou tard, comme à 23 h” afin de travailler pour ses sociétés comme la boucherie. “Par exemple, faire ses factures ou appeler des clients“.

Yvan Verougstraete a annoncé ce mardi que les Engagés allaient saisir la commission bruxelloise de déontologie. “Les députés et leurs collaborateurs sont payés pour faire leur travail parlementaire, pas pour servir des intérêts privés“, déclare-t-il sur le réseau social X.

Le point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission, qui aura lieu le 25 février, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué.

