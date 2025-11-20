Le parquet de Bruxelles ouvre une enquête judiciaire sur MolenGeek

L’ASBL de formation aux métiers du numérique MolenGeek est visée depuis quelques mois par une information judiciaire ouverte par le parquet de Bruxelles pour des soupçons d’infractions aux subsides, ont rapporté jeudi Le Soir et Paris Match Belgique.

Les investigations sont confiées à l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC) qui a déjà, selon Le Soir, procédé à plusieurs auditions. Les enquêteurs s’interrogent sur la comptabilité peu transparente de l’ASBL qui n’emploie officiellement aucun employé. Les formateurs sont rémunérés par des sociétés privées contrôlées par le cofondateur de MolenGeek, Ibrahim Ouassari.

Contacté, le visage de l’association indique qu’il n’était pas informé de l’ouverture de cette enquête. Mais M. Ouassari assure s’en réjouir : “S’il y a vraiment une information judiciaire, c’est très bien et nous sommes prêts à collaborer pleinement. Nous n’avons pas de problème avec cela, tout est fait correctement, documenté et audité.”

L’ouverture de cette enquête judiciaire n’est pas la seule tuile pour ce symbole de Molenbeek-Saint-Jean. Plusieurs gros clients institutionnels – Bruxelles Formation, la Défense ou Actiris – ou privés (Google…) ont annoncé récemment mettre un terme à leurs partenariats.

Belga