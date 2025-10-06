Passer la navigation
Le parquet confirme l’ouverture d’une enquête après un incident de tir à Saint-Gilles

Les suspects impliqués dans l’incident de tir survenu dans la nuit de samedi à dimanche au square Jacques Franck, à Saint-Gilles, ont pris la fuite à trottinette et font l’objet de recherches actives, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

Sur place, la police a trouvé un homme blessé au genou. Il a reçu les premiers soins avant d’être transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont plus en danger, précise le parquet.

Plusieurs douilles ont été retrouvées sur les lieux. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un expert en balistique ont été requis pour effectuer les constatations nécessaires.

Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier les auteurs.

L’incident s’est produit vers 02h00 du matin dans le centre de Saint-Gilles. Les services de secours, dont un SMUR et une ambulance des pompiers de Bruxelles, sont intervenus pour prendre en charge la victime.

