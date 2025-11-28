Le Parlement bruxellois veut aligner la hausse du salaire des aides-ménagères sur les autres régions

Le Parlement bruxellois veut l’alignement du salaire des aides-ménagères bruxelloises sur celui appliqué en Flandre et en Wallonie. Il a adopté vendredi une résolution DéFI-PS pour accorder l’augmentation de l’été dernier en Flandre et en Wallonie, à Bruxelles également.

Il s’agit d’une augmentation de 0,77 euro de l’heure accordée aux aides ménagères de Wallonie et de Flandre en vertu d’un accord négocié entre les deux entités, sans la Région bruxelloise.

Le gouvernement bruxellois, en affaires courantes, n’avait été informé de la chose qu’à quelques heures de la signature officielle de l’accord.

Conséquence directe, le principe ‘à travail égal, salaire égal’ n’est plus respecté, ce que déplorent les auteurs Jonathan de Patoul (DéFi) et Karine Lalieux (PS) qui ont fondu leurs propositions de résolution respectives en un texte adopté vendredi à une large majorité.

Ils ont été soutenus par l’ensemble des intervenants sur ce principe, mais pas sur les modalités d’une augmentation à Bruxelles. L’Open VLD a voté contre. La N-VA et le MR à la base de l’accord de coopération en Flandre et en Wallonie se sont abstenus, tout comme le CD&V. Les Engagés ont soutenu la résolution.

Le texte vise à inciter le gouvernement bruxellois à mettre en oeuvre l’augmentation avec effet rétroactif en 2025 quitte à se servir des provisions budgétaires à hauteur de 13 millions d’euros pour ce faire. Par la voix de Clémentine Barzin, le MR s’est interrogé sur la faisabilité de la proposition de résolution dans la pratique pour l’année 2025 et sur ses répercussions budgétaires pour la Région mais aussi fiscales pour les aides ménagères.

Pour aménager un dispositif dans la durée, Clémentine Barzin, aurait voulu voir inséré dans le dispositif un amendement prévoyant un mécanisme budgétairement neutre, à partir de 2026, consistant à supprimer le plafond des frais administratifs de 0,30 euro actuellement appliqué, à permettre que ces frais administratifs contribuent directement à la revalorisation salariale des aide-ménagères; et à réduire la déduction fiscale applicable aux titres-services de 15% à 10%, dès janvier.

Cette proposition d’amendement sera remise sur la table par le MR la semaine prochaine, en commission des Affaires économiques, à l’occasion de l’examen de propositions d’ordonnance sur le sujet qui y seront débattues pour tenter de fixer une solution durable.

Belga