Le parlement bruxellois à l’arrêt : “Injuste et antidémocratique” selon Françoise De Smet (PTB)

Alors que des négociations sont en cours entre différents partis, les textes ne sont plus votés au parlement bruxellois.

Invitée ce mardi matin de Bonjour Bruxelles, Françoise Desmet (PTB) a dénoncé les indemnités de logement et de domesticité dont peuvent bénéficier les ministres bruxellois. L’information était publiée par nos confrères de la RTBF ce lundi. “Cela n’a aucun sens et nous voulons les supprimer“, exprime-t-elle. “Ce sont des ministres qui habitent Bruxelles et qui ont leur logement (…) Nous l’avons appris il y a quelques mois. Les ministres peuvent faire une demande une demande pour en bénéficier et la majorité d’entre eux en prennent“. Elle déplore cela “de la part de ministres qui refusent d’encadrer les loyers“.

Françoise De Smet pointe également un “scandale au parlement” qui “ne vote plus rien“, alors que des négociations sont (timidement) en cours entre six partis. “Les textes sont là, mais bloqués, c’est une décision des partis qui négocient”, dénonce-t-elle. “C’est injuste et antidémocratique alors qu’il y a urgence pour certains, notamment les aides ménagères“.

Par ailleurs, l’élue PTB se dit “pas prête” à monter dans une majorité “si c’est pour couper un milliard d’ici 4 ans et toucher les services publics“.

Belga