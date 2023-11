Le parc Tour & Taxis change momentanément de nom et devient le parc Sidi Boughaba

Le parc Tour & Taxis change provisoirement de nom et devient aujourd’hui le parc Sidi Boughaba. La démarche s’inscrit dans la campagne 11.11.11 qui souhaite attirer l’attention sur l’injustice climatique.

Sidi Boughaba est un site marocain constitué d’une zone naturelle qui souffre gravement de la crise climatique. Avec ce changement provisoire de nom, 11.11.11 et la Région de Bruxelles-Capitale veulent faire le lien entre notre capitale, d’une part, et l’augmentation des températures et de la longueur des périodes de sécheresse dans ce pays, d’autre part. “La crise climatique est tangible partout, du Maroc jusqu’ici à Bruxelles“, déclare Ans Persoons, Secrétaire d’État bruxelloise aux Relations internationales.

Au Maroc, les zones humides de Sidi Boughaba, une réserve naturelle et un lac d’eau douce, sont toujours plus menacées par des températures imprévisibles et une sécheresse persistante. La faune et la flore dépérissent et l’avenir devient de plus en plus incertain pour ce qu’on considère comme “une des dernières zones humides de la côte marocaine”. Et les populations qui y vivent sont plus exposées aux conséquences de la crise climatique telles que les inondations, les chaleurs extrêmes et la sécheresse.À Bruxelles, le changement climatique se traduit par la multiplication des périodes de canicule. “Nous devons adapter nos villes à ces températures et conditions climatiques extrêmes et nous devons collaborer au niveau mondial pour affronter cette crise climatique“, estime Ans Persoons.

Avec cette campagne pour l’automne, 11.11.11 souhaite avancer des solutions concrètes. Celles-ci vont de projets de reforestation en Ouganda au renforcement de la résilience des agriculteurs péruviens face aux conséquences de la crise climatique grâce à des systèmes d’irrigation. Pendant les prochaines semaines, des milliers de bénévoles de 11.11.11 récolteront des dons dans la rue en vue de financer ces solutions. Au programme à Bruxelles : un déjeuner et un concert à Schaerbeek, une journée crêpes à Ganshoren, des actions boîte aux lettres à Molenbeek, une exposition à Ixelles…

V.d.T. – Photo : Cabinet d’Ans Persoons