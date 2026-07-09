Le nombre de ménages pouvant acquérir un logement neuf a encore diminué

Le nombre de ménages belges pouvant se permettre d’acheter une maison ou un appartement neuf a encore diminué par rapport à l’an dernier, selon les résultats du dernier baromètre de la construction neuve qu’ont publié jeudi le développeur de quartiers Matexi et la plateforme de données immobilières Realo. La hausse des taux hypothécaires et l’inflation pèsent en effet toujours davantage sur le pouvoir d’achat des ménages, avec des prix qui ont en outre poursuivi leur légère progression au second trimestre.

D’après Matexi et Realo, environ 1,88% des ménages belges peuvent encore acquérir une maison neuve, contre 1,99% un an plus tôt. Pour les appartements neufs, cette proportion s’élève à 3,44%, contre 3,81% il y a un an.

Les prix des appartements neufs (avec deux chambres) ont progressé de 1,36% sur une base annuelle, pour atteindre 323.842 euros. La hausse est principalement portée par la Flandre (+1,89%, à 340.450 euros), suivie à bonne distance de Bruxelles (+0,22%, à 403.050 euros). En Wallonie, et pour la première fois, les prix sont en très léger recul (-0,22%) et étaient en moyenne de 282.774 euros.

Les prix des maisons neuves ont, eux, progressé de 2,57% sur un an. En moyenne, il faut débourser 403.360 euros pour un bien avec trois façades, trois chambres et un jardin. En Flandre, la hausse est de 2,88%, avec un prix moyen de 442.289 euros, tandis qu’au sud du pays, ce prix atteint 350.920 euros (+1,11%). Il n’y a pas eu assez de transactions de ce genre à Bruxelles pour y calculer le prix moyen.

La hausse récente des taux hypothécaires joue un rôle déterminant sur la demande sur le marché de l’immobilier neuf, notent les deux entreprises. À la suite de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d’Ormuz, les prix de l’énergie ont en effet augmenté, ce qui a accentué les tensions inflationnistes et influencé à la hausse les taux d’intérêt à long terme et, par conséquent, les taux hypothécaires. La capacité d’emprunt des ménages s’est dès lors encore réduite.

Du côté de l’offre, il apparaît que les coûts de construction continuent d’augmenter à un rythme soutenu et ce mouvement devrait encore se poursuivre dans les prochains mois. Cela exerce une pression supplémentaire sur les marges des développeurs et risque, selon Matexi et Realo, de freiner l’offre future de nouveaux projets.

Avec Belga