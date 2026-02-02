Le musée Horta fait peau neuve pour réinventer son expérience de visite

À travers ce chantier, le musée Horta affirme une double ambition : assurer la conservation d’un chef-d’œuvre de l’Art nouveau confronté aux effets du temps et aux contraintes structurelles, et repenser l’accueil et la circulation du public afin de rendre la découverte du lieu plus fluide, plus lisible et plus immersive, dans le respect de l’esprit et des intentions de l’architecte Victor Horta.

“Le musée Horta mène actuellement un ensemble coordonné d’interventions touchant à la fois les façades, les espaces intérieurs, les collections et l’accueil des publics”, est-il expliqué par communiqué.

“Dans une logique de transformation à long terme de l’expérience de visite, un nouvel espace d’accueil est également conçu dans l’extension moderne du musée […] Ce projet constitue une première étape vers un futur parcours plus fluide, visant à améliorer l’orientation, le confort et la qualité de l’information, tout en clarifiant la lecture des différentes parties du bâtiment, avec un parti pris architectural faisant écho, de manière contemporaine, à l’univers de Victor Horta”, est-il encore indiqué.

L’achèvement de ce premier programme est prévu en novembre 2026. Une seconde étape, en 2029, concernera l’ouverture du jardin au public et le réaménagement de l’atelier.

Durant les travaux, le musée développera une médiation spécifique afin de partager avec le public les enjeux, les étapes et les savoir-faire de la restauration patrimoniale. Des dispositifs explicatifs trilingues et illustrés seront installés en façade et dans les espaces concernés. Le site internet, les réseaux sociaux et les visites guidées intégreront aussi les réalités du chantier.

Belga