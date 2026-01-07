Le musée des Sciences naturelles ouvrira ses portes aux familles pour deux nuits

Une première séance sera réservée aux enfants de 9 à 12 ans, sans leurs parents, le 30 janvier. Au cours de cette nocturne, un nouveau spécimen exceptionnel sera présenté: une ammonite extrêmement rare.

Les parents pourront accompagner leurs enfants pour passer la nuit du 20 au 21 mars dans la Galerie des Dinosaures, la plus grande salle d’Europe entièrement consacrée aux dinosaures.

“Après le succès de la Halloween Night pour les enfants et de Museum by Night pour les adultes, l’Institut des Sciences naturelles rouvrira début 2026 ses portes pour deux nuits exceptionnelles”, précise l’Institut dans son communiqué de presse. “Venez avec vos amis ou votre famille pour une soirée inoubliable pleine d’histoires sur le musée et ses habitants préhistoriques.”

Les billets pour chacune des activités sont vendus 70 euros par enfant et 75 euros par adulte, petit-déjeuner compris.

Belga