Le musée de Tervuren au coeur d’un bras de fer sur des archives minières

Un différend oppose la Belgique, la République démocratique du Congo (RDC) et KoBold Metals autour de millions d’archives géologiques datant de l’époque coloniale et conservées au Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren, rapporte mercredi le Financial Times.

Kinshasa et cette entreprise minière américaine spécialisée dans l’exploration assistée par intelligence artificielle, soutenue notamment par le milliardaire Bill Gates, souhaitent numériser ces documents afin de mieux cartographier les importantes ressources naturelles du pays, riche en cuivre, cobalt et lithium.

Les autorités belges refusent toutefois d’accorder un accès exclusif à KoBold, estimant que ces archives fédérales et publiques ne peuvent être confiées à une société privée étrangère, sans relation contractuelle avec l’État.

Bruxelles souligne qu’un projet alternatif de numérisation, financé par l’Union européenne, est déjà en cours, indique le quotidien britannique. Des copies numériques devraient être transmises progressivement aux autorités congolaises, qui en auront ensuite l’usage souverain.

Le musée précise, pour sa part, ne pas être partie à l’accord conclu entre KoBold et le gouvernement congolais et estime ne pas pouvoir déléguer la gestion d’archives complètes à une entreprise privée, conclut le journal.

Belga