Le MMA de retour à Bruxelles en mai avec Patrick Habirora à l’affiche du PFL Brussels

Les combattants de MMA de la Professional Fighters League (PFL) ont été présentés à la presse mercredi au Lotto Park d’Anderlecht, à Bruxelles, en marge de l’événement MMA qui se tiendra le 23 mai prochain à l’ING Arena à Bruxelles. La soirée sera emmenée par le Namurois Patrick Habirora, qui affrontera l’Américain Benson Henderson, multiple champion de MMA.

C’est la deuxième fois que la PFL fait étape à Bruxelles, après un événement le 5 juillet dernier, aussi à l’ING Arena. Au total, cinq combattants belges figurent au programme, répartis dans plusieurs catégories de poids. En welterweight (poids mi-moyens), on retrouve Habirora, invaincu en huit combats et tête d’affiche de la soirée, considéré comme l’un des espoirs du MMA belge, ainsi que Rustam Serbiev. Khamzat Abaev représentera également la Belgique dans cette catégorie.

La catégorie des middleweights (poids moyens) sera représentée par Boris Atangana, également invaincu en huit combats. En bantamweight (poids coqs), c’est Movsar Ibragimov qui défendra les couleurs belges.

10.000 spectateurs attendus

L’événement du 23 mai sera organisé en deux sessions distinctes. Une première session débutera en fin d’après-midi (18h) avec les combats préliminaires, suivie d’une deuxième session consacrée aux combats principaux en soirée (21h00), avec notamment Habirora et Atangana. Les organisateurs attendent près de 10.000 spectateurs à la ING Arena. Le Professional Fighters League (PFL) est une organisation internationale d’arts martiaux mixtes (MMA) qui organise des événements regroupant des combattants professionnels évoluant au plus haut niveau du MMA mondial. Basée aux États-Unis, la PFL organise des événements en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Belga – Photo : Belga